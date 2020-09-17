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17.09.2020 - 12:47 | | DENİZLİ, (DHA)

Transfer haberleri | Denizlispor'da hedef Manuel Fernandes

Süper Lig'de transfer döneminde en son Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e talip oldu.

Transfer haberleri | Denizlispor'da hedef Manuel Fernandes
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Son olarak Rusya'da Krasnodar forması giyip bonservisi elinde olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle masaya oturan Ege ekibinin, anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Orta sahayı yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Denizlispor'un Fernandes'e yıllık 800 bin Euro teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi.

Kariyerinde yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Benfica, Everton, Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Manuel Fernandes, daha önce Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamış, ardından Lokomotif Moskova ve Krasnodar'da görev almıştı. Transferde daha önce Pantilimon, Cenk Gönen, Bakalorz, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Mesanovic, Sagal ve Leismann'ı kadrosuna dahil eden Denizlispor'un orta saha için listesinde Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici de var.

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Transfer haberleri | Denizlisporda hedef Manuel Fernandes

 

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