Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ahmed Kutucu transferinde sona doğru
06.01.2021 - 11:13 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ahmed Kutucu transferinde sona doğru

Golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Schalkeden Ahmed Kutucu transferi için sona geldi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ahmed Kutucu transferinde sona doğru
ABONE OL

Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu’nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga’da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de bir hayal gerçek oluyor! Bomba patladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Burak Yılmaz resmen açıklandı! Ayın futbolcusu seçildi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Konyaspor maçının ardından flaş ayrılıklar!

Transfer haberleri | Fenerbahçede Ahmed Kutucu transferinde sona doğru

Oğuz Altay'dan Belhanda ve Emre Akbaba için flaş sözler!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. F.Bahçe'nin Alanyaspor karnesi
    F.Bahçe'nin Alanyaspor karnesi
  2. Milli sporcular 1594 madalya kazandı
    Milli sporcular 1594 madalya kazandı
  3. Giresunspor'da Süper Lig heyecanı
    Giresunspor'da Süper Lig heyecanı
  4. TFF 1. Lig'den Galatasaray'a transfer
    TFF 1. Lig'den Galatasaray'a transfer
  5. Musa Aydın'dan ziyaret!
    Musa Aydın'dan ziyaret!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ahmed Kutucu transferinde sona doğru

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ahmed Kutucu transferinde sona doğru

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan çok sert açıklama

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan çok sert açıklama

Galatasaray istikrarı yakalayamadı

Galatasaray istikrarı yakalayamadı

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet