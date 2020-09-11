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11.09.2020 - 18:40 | | DHA

Transfer haberleri | Hatayspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattı!

Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor transfer etti.

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Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Hataya gelen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 

Hatayspor Yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Metz forması giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Malili futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Metzde 18 maça çıkarken; 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Transfer haberleri | Hatayspor, Adama Traoreyi kadrosuna kattı

Transfer haberleri | Hatayspor, Adama Traoreyi kadrosuna kattı

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