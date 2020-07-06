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06.07.2020 - 11:44 |

Transfer Haberleri | Silvere Ganvoula kimdir? Kongolu oyuncu kaç yaşında?

Transfer döneminin açılmasıyla beraber gündeme gelen isimlerden biri olan Kongolu oyuncu Silvere Ganvoula kimdir? 1996 doğumlu Ganvoula Bochum’da forma giyiyor. Daha önce Türkiye’de futbol oynamış olan Silvere Ganvoula hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Silvere Ganvoula kimdir? Kongolu oyuncu kaç yaşında?
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Almanya’da Bochum forması giyen Silvere Ganvoula transfer gündemimin önemli isimlerinden biri. Trabzonspor ile anılan Kongolu oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Silvere Ganvoula kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

1996 yılında doğan 24 yaşında oyuncu 1.91 boyunda ve santrafor bölgesinde görev yapıyor. Son olarak Alman ekibi Bochum’da oynayan Ganvoula aynı zamanda Kongo milli takımında da forma giyiyor. 2015//2016 sezonunda Elazığspor’da forma giyen Silvere Ganvoula, Belçika ekiplerinden Anderlecht, Westerlo ve  Mechelen takımlarında da görev yaptı. Sezon başında 400.000 euro karşılığında Bochum’a transfer olan Kongolu santrafor, ligde çıktığı 28 maçta 13 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Transfermarkt’ göre değeri 2 milyon euro olan futbocunun kulübü Bochum ile 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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