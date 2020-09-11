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11.09.2020 - 07:56 | | Fotomaç

Transfer haberleri | Trabzonspor'a Portekizli stoper

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gündem stoper transferi... Bordo-mavililer Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki stoper Fabio Cardoso’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Transfer haberleri | Trabzonspor'a Portekizli stoper
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Stoper takviyesi için uzun zamandır görüşmeler yapan Trabzonspor, Portekiz kulübü Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fabio Cardoso'nun peşinde. Savunmanın solunda da görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak olan Karadeniz devi, B planı olarak da bonservisini almaya çalışacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan bu yana takip ettiği tecrübeli futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DA COSTA VEDALAŞTI

Sözleşmesi feshedilen Manuel Da Costa, dün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 34 yaşındaki Faslı stoperin Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor ile transfer görüşmesi yaptığı biliniyor.

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