TÃ¼rkiye Futbol AntrenÃ¶rleri DerneÄŸi (TÃœFAD), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen ligleri 12 Haziran'da baÅŸlatma kararÄ± alan TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna (TFF) destek verdi.Â

TÃœFAD Genel BaÅŸkanÄ± Ä°smail Dilber imzasÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¼nyanÄ±n zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸi belirtilerek, "Futbol endÃ¼strisinin de karantina altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle 2 aydÄ±r Ã§ok sevdiÄŸimiz futbol maÃ§larÄ±ndan uzak kalmÄ±ÅŸ olmanÄ±n derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ iÃ§indeyiz. GeliÅŸmiÅŸ modern Ã§aÄŸda daha Ã¶nce tecrÃ¼be edilmemiÅŸ bir sÃ¼reÃ§ olarak dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan bu salgÄ±nÄ±n, futbol endÃ¼strisine olumsuz etkilerini Ã¶nce durdurmak, daha sonra hasar tespiti yapmak ve son olarak da eskisinden daha iyi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir anlayÄ±ÅŸa dÃ¶ndÃ¼rmek Ã¼zere otoriterler tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmaktadÄ±r." denildi.Â

Futbol ailesinin hem yurt iÃ§i hem de yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼yeleriyle geliÅŸmeler doÄŸrultusunda yakÄ±n iletiÅŸim iÃ§inde olunduÄŸu vurgulanÄ±rken, "TFF BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Nihat Ã–zdemir ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleriyle, teknik adamlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, TÃ¼rkiye futbol endÃ¼strisinin bugÃ¼nÃ¼ ve geleceÄŸi ile ilgili atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde bulunduk." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

DÃ¼nya futbolunda yeni normale dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlamak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:Â

"Futbol endÃ¼strisinin bu zor sÃ¼reÃ§te en az hasarla yoluna devam edebilmesi, hatta eski normalden yeni normale geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin, hem saha iÃ§indeki hem de saha dÄ±ÅŸÄ±ndaki ahlaki ve ekonomik dÃ¼zelmelere fÄ±rsat olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz. TFF'nin futbol liglerinin kaldÄ±ÄŸÄ± yerden tekrar baÅŸlamasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± takvim, uluslararasÄ± futbol otoriteleri ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±lar neticesinde kamu otoritesi ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¼zerine alÄ±nmÄ±ÅŸ Ã¶nlemler doÄŸrultusundadÄ±r. TÃ¼rk futbolunun geleceÄŸini korumak ve gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in tÃ¼m samimiyeti ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TFF kurullarÄ±nÄ±n, her tÃ¼rlÃ¼ geliÅŸmeyi dikkate alÄ±p, bu zor sÃ¼reci atlatarak yeni normalde futbolumuzu sÃ¼rdÃ¼rebilir hale getireceÄŸine inanÄ±yoruz."Â

UEFA'nÄ±n son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere 25 MayÄ±s'ta toplanacaÄŸÄ± da hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, "Avrupa Ã¼lkeleri de liglerinin baÅŸlama tarihlerini bir bir aÃ§Ä±klamaktadÄ±rlar. UEFA'nÄ±n Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katÄ±lacak takÄ±mlarÄ±n listelerinin de aÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda gÃ¶nderilmesini istemesi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu durumda bizlere dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev, UEFA'nÄ±n kararlarÄ± ile Bilim Kurulunun ve TFF'nin alacaÄŸÄ± kararlar sonucu yapÄ±lacak takvimi sabÄ±rla beklemek olacaktÄ±r. Futbol endÃ¼strisinin tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±nÄ± bu gÃ¼zel oyunu en kÄ±sa sÃ¼rede eskisinden daha iyi duruma getirmek Ã¼zere gereken sorumluluÄŸu Ã¼zerlerine alarak, Ã¼lke futbolumuzu gelecek nesillere en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde bÄ±rakmaya davet ediyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

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