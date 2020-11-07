07.11.2020 - 13:52 |
Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi
Slovenya takımında Covid-19 testi pozitif çıkan sporcu sayısı 4'e yükselince EHF mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.
2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında yarın Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı kampta rakibini beklerken; Slovenya'da 4 kişide Covid-19 çıkması maçın oynanmasına engel oldu.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) bu konuda bilgilendirilince maçın ertelenmesi kararı verildi. Uçuşları iptal edilen ve Eskişehir'e maça gelemeyecek olan Slovenya takımının tamamının izole edildiği belirtildi.