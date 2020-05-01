01.05.2020 - 22:17 | | ANKARA (AA) -
Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu
UEFA ve Konami'nin ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi e-spor turnuvasÄ± E-EURO 2020'de gruplar belli oldu. TÃ¼rkiye, B Grubu'nda Danimarka, SÄ±rbistan ve Ä°talya ile eÅŸleÅŸtiÂ
UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye, kura Ã§ekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, SÄ±rbistan ve Ä°talya ile eÅŸleÅŸti.
MÃ¼cahit Sevimli ve Ali DoÄŸan BarutÃ§u'nun temsil ettiÄŸi milli takÄ±m, play-off grubunu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almÄ±ÅŸtÄ±.
16 takÄ±mÄ±n 4 grupta mÃ¼cadele edeceÄŸi ÅŸampiyonada mÃ¼sabakalar 23-24 MayÄ±s'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sÄ±rayÄ± alan ekipler Ã§eyrek finale yÃ¼kselecek.
Kura Ã§ekimi sonucu oluÅŸan gruplar ÅŸÃ¶yle:
A Grubu: Ä°spanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya
B Grubu: Danimarka, TÃ¼rkiye, SÄ±rbistan, Ä°talya
C Grubu: KaradaÄŸ, HÄ±rvatistan, Hollanda, LÃ¼ksemburg
D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, Ä°srail
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