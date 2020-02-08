UEFA’ya ilham verdi! Rol model Türkiye

ÖNDER YILMAZ

Futbolda şiddetin yüzde 37 düşmesi sonrasında gözler Türkiye’ye çevrildi. Avrupa futbolunun patronu UEFA, bu durumu takdirle karşıladı, izlenen yol konusunda bir araştırma yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, “Türkiye, UEFA için rol model oldu” dedi.

Türkiye’de sporda şiddete karşı mücadale ve alınan önlemler, Avrupa için model oldu. Avrupa futbolunun patronu UEFA, ülkemizdeki yaşanan olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı.

Futbolda son iki sezon karşılaştırıldığında olaylı maç sayısı yüzde 37 azaldı. Bu sezonun ilk 19 haftasında ise geçen yıla oranla olaylı maç sayısında yüzde 31 düşüş görüldü.



Başarılı bir grafik

Türkiye’nin ulaştığı bu başarı UEFA’ya ilham verdi. İstanbul’a gelerek Türkiye’nin futbolda şiddeti nasıl azalttığına dair özel bir çalışma yapan UEFA, buradaki sistemle ilgili bilgi topladı.

Türkiye’nin sporda şiddeti önlemek için gerek mevzuat gerekse uygulamada başarılı sonuçlar aldığını dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Bu sayede geçtiğimiz iki sezonla kıyaslandığında ülkemizdeki olaylı maç sayısı yüzde 37 azaldı. Bu sezonun ilk 19 haftasında ise yine geçen yıla oranla olaylı maç sayısında yüzde 31 azalma var. Neticede Türkiye bir başarı grafiği ortaya koyuyor” diye konuştu.

Kıran, “Bu durum, UEFA’nın takdirini topluyor. UEFA yetkilileri, geçtiğimiz yıl İstanbul’da ülkemizde şiddetin nasıl azaldığına dair özel bir çalışma yaptı. Bu noktada Türkiye, UEFA için iyi bir rol model oldu” diye konuştu. Yavuz Selim Kıran, 2021 UEFA güvenlik açılış toplantısının da İstanbul’da gerçekleştireceğini bildirdi.

Kıran, Türkiye’nin Avrupa Konseyi uhdesinde oluşturulan Spor Etkinlikleri Emniyet ve Güvenlik Komitesi yönetimine girdiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Volkan Sazak’ın üye seçildiğini kaydetti.



Lahey’de komite

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Aktif katılım sağladığımız bu komite, Lahey’de uluslararası polis koordinasyon merkezini oluşturacak. Merkez, Milli Takımımız’ın da katılacağı EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın güvenlik tedbirlerini alacak. Yönetim kurulu üyeliğimiz aracılığıyla daimî komitenin gündemini de belirleme imkânına sahibiz” dedi.

Tedbirler belirlendi

Dışişleri Komisyonu’nda, Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi kabul edildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, sözleşmeyle spor müsabakalarında alınacak emniyet, güvenlik ve hizmet tedbirlerini belirlediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bu yaklaşımlarla spor müsabakalarında piroteknik (ısı, ışık, gaz, duman, ses üretmek için kullanılan) madde, şiddet içeren davranışlar ve ırkçı davranışlar başta olmak üzere, sporda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin planlaması, müsabaka öncesinde risk analizleri yapılarak olası tehlikelerin önüne geçilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ulusal futbol bilgilendirme noktası kurulması ve bu birimin sporda şiddetle ilgili olarak polis operasyonları, taraftar dinamikleri ve emniyet güvenlik riskleri konusunda ulusal uzmanlık kaynağı hâline getirme hususları düzenlenmiştir.”

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