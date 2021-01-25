Ümit Karan, Beşiktaş'tan Erdoğan'ın peşinde

TFF 1. Lig'de ilk yarıda beklenen performansından uzak kalan Menemenspor ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor.İkinci yarıda çıkışa geçerek üst sıraları hedefleyen İzmir ekibi, transferde dur durak bilmiyor. Kadrosuna son olarak Fransa Ligi'nde Schiltigheim'den sağ kanat Simon Zenke ve Mali'de Stade Malien forması giyen on numara Mamadou Traore'yi kadrosuna katan İzmir ekibi, stoper takviyesi için de Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca attı.

Transfere doymayan sarı-lacivertli yönetim, Kara Kartal'ın tecrübe kazanması için başka bir ekibe kiralamayı planladığı genç yıldızı Erdoğan Kaya'ya talip oldu.

ÜMİT KARAN DEVREDE

19 yaşındaki stoperin transferiyle bizzat Menemen Teknik Direktörü Ümit Karan'ın ilgilendiği öğrenildi. Karan'ın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Kaya'yı özel olarak istediği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş altyapısından yetişen Erdoğan, Süper Lig'de sadece 13 dakika forma giydi. Menemen, daha önce Emirhan Topçu (Ç.Rize), Batuhan Şen (G.Saray), Hamza Ok'u (Adana Demir) kiralık, Berkay Samancı (Niğde), Enes Varbil (Manisa), Okan Yılmaz (Amstetten)'i bonservisiyle transfer etmişti.