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30.01.2020 - 23:50 |

Villarreal, Francisco Alcacer'i renklerine baÄŸladÄ±

Villarreal KulÃ¼bÃ¼, Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±nda forma giyen Ä°spanyol forvet Francisco Alcacer'i transfer ettiÄŸini duyurdu.Â

Villarreal, Francisco Alcacer'i renklerine baÄŸladÄ±

Ä°spanya'nÄ±n Villarreal KulÃ¼bÃ¼, Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±nda forma giyen Ä°spanyol forvet Francisco Alcacer'i transfer ettiÄŸini duyurdu.Â 

Villarreal'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Paco" lakaplÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geÃ§erli sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Villarreal'in transferden dolayÄ± Borussia Dortmund'a yaklaÅŸÄ±k 25 milyon avro Ã¶deyeceÄŸini yazdÄ±.Â 

Bu sezon Almanya'da lig, kupa ve Åžampiyonlar Ligi'nde 15 maÃ§ta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.Â 

DiÄŸer yandan Barcelona KulÃ¼bÃ¼ Kurumsal Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Guillermo Amor, BarÃ§a TV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Luis Suarez'in sakatlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen yarÄ±n gece sona erecek ara transfer dÃ¶neminde forvet oyuncusu almayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â Bu arada Barcelona, kadrosundaki 21 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu Carlos Perez'i 30 Haziran'a kadar Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±na kiraladÄ±. Roma'nÄ±n sezon sonunda, 11 milyon avro artÄ± baÅŸarÄ±ya baÄŸlÄ± 3,5 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Perez'i satÄ±n alma opsiyonu bulunduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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