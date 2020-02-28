Voleybolda 20. hafta heyecanı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA SigortaEfeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
17.30 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
1 Mart Pazar:
15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Atlas Global Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
19.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent)
Yarın:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (Başkent)