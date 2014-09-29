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29.09.2014 - 17:11 |

Werderli oyuncudan Nazi selamı

Türk futbolcu Levent Ayçiçek'in attığı golün ardından takım arkadaşı tribünlere Nazi selamı yaptı, Almanya karıştı

Werderli oyuncudan Nazi selamı
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Almanya'da Hitler'in hayaleti futbol sahalarına geri döndü. Genç bir futbolcunun, takımının gol sevincinde Nazi selamı yapması ülkede gündemin ilk sırasına oturdu. Werder Bremen B Takımı forveti Maik Lukowicz, VfB Lübeck takımıyla oynadıkları maçta atılan golün ardından tribünlere, yasaklı olan bu işareti yaptı.
Yeşil-beyazlıların 19 yaşındaki oyuncusu, Türk kökenli takım arkadaşı Levent Ayçicek'in 35. dakikada kaydettiği golün ardından gol sevincine dahil oldu. Bir anda tribünlere doğru elini kaldıran genç futbolcuyu başka bir takım arkadaşının engellemeye çalışması dikkat çekti. Galatasaray'dan ayrılarak Werder Bremen'e transfer olan Izet Hajrovic'in de bulunduğu yeşil-beyazlıların B Takımı, o hafta kadroya giremeyen bazı A takım oyuncularını maç eksiğinden kurtarmak için Kuzey bölgesel liginde mücadele ediyor.

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