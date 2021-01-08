West Bromwich Albion, Robert Snodgrass'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, West Ham United'da forma giyen İskoç oyuncu Robert Snodgrass'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Snodgrass'ın bonservisi konusunda West Ham United ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon ligde 17 maçta 8 puan elde ederek 19. sırada küme düşme hattında yer alan West Bromwich Albion, böylece ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.

İskoçya Milli Takımı'nda 28 maçta 7 gole imza atan Robert Snodgrass, West Ham United formasıyla 85 karşılaşmada 11 kez ağları sarstı.