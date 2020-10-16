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16.10.2020 - 22:31 |

West Ham United, Said Benrahma'yÄ± kiraladÄ±!

West Ham United, Brentford'dan Cezayirli futbolcu Said Benrahma'yÄ± kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â

West Ham United, Said Benrahma'yÄ± kiraladÄ±!
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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Brentford'dan Cezayirli futbolcu Said Benrahma'yÄ± kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â 

West Ham United KulÃ¼bÃ¼, 25 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu Benrahma'nÄ±n zorunlu satÄ±n alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda West Ham United'Ä±n Ã¶deyeceÄŸi kiralama Ã¼cretinin 5 milyon sterlin, gelecek sezonki zorunlu satÄ±n alma bedelinin ise 25 milyon sterlin olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

Profesyonel kariyerine Fransa ekibi Nice ile baÅŸlayan Benrahma, aynÄ± Ã¼lkenin Angers, Gazelec Ajaccio ve Chateauroux takÄ±mlarÄ±nda kiralÄ±k olarak oynamÄ±ÅŸ ve 2018'de Brentford'a imza atmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Championship ekibi Brentford'da 94 maÃ§a Ã§Ä±kan Benrahma, 30 gol kaydetti.

West Ham United, Said BenrahmayÄ± kiraladÄ±

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