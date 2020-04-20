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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!
20.04.2020 - 10:42 | | İHA

Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!

Çin’in Wuhan Zall takımı, kamp yapmak için ocak ayında ayrıldığı şehrine, 104 gün sonra geri döndü.

Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!

Çin’in Wuhan Zall takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında İspanya’nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan korona virüs olayları sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı. Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya’dan Almanya’ya uçan takım, 16 Mart’ta Çin'e indi. Kafile, Shenzhen’de 3 haftalık karantinaya girdi.

Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.

Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü

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