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17.05.2020 - 15:22 | | AA

Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Yeni Malatyasporda antrenmanlar devam ediyor

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