Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

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