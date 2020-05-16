Zola: Futbol, bir terapi gÃ¶revi gÃ¶rebilir

Ä°talyan teknik direktÃ¶r Gianfranco Zola, futbolun yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde bir terapi gÃ¶revi gÃ¶rebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Zola, Corriere dello Sport'a verdiÄŸi demeÃ§te, Ä°talya'da liglerin tamamlanmasÄ±nÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Sezona devam edilip edilmeyeceÄŸini henÃ¼z bilmiyoruz ama umarÄ±m devam eder. Devam etmemesi adaletsizlik olur." ifadelerini kullandÄ±.Â

DÃ¼nyadaki belirsizlik ortamÄ±nÄ±n sporu da ekonomik olarak etkilediÄŸini kaydeden Ä°talyan teknik adam, sÃ¼reci iyileÅŸtirme adÄ±na katkÄ±da bulunmalarÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.Â

SalgÄ±n nedeniyle maÃ§larÄ±n ertelendiÄŸini hatÄ±rlatan Zola, futbolu Ã¶zlediklerini vurgulayarak, "Futbol, bir terapi gÃ¶revi gÃ¶rebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ sizin modunuzu yÃ¼kseltiyor. Futbol sadece yeniden canlanmanÄ±n deÄŸil normale dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n de sembolik bir gÃ¶stergesi." yorumunu yaptÄ±.