Faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum!
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladı. Faiz kararı sonrası dolar/TL 8.01 lira seviyesine gerilerken, şu dakikalarda 8.14 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 453 lira seviyesinde dalgalanıyor.
• 15 Nisan 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Hafta içerisinde ABD kanadından gelen enflasyon verisi takip edilmiş, gelen verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte dolar endeksinde değer kayıpları artmıştı.
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Dolar endeksindeki gevşemeler ve ABD hazine tahvil faizlerindeki volatilitenin bir miktar azalması ile birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Bunlarla birlikte piyasalar Fed Başkanı Powell’ın Washington Ekonomi Kulubü’nde yaptığı konuşmayı takip etti.
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'VOLATİLİTE ARTACAKTIR'
Powell buradaki konuşmasında Fed’in faiz oranlarında bir artırıma yönelmeden önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını, para politikasının yönünü ekonominin izleyeceği patikanın belirleyeceğini ve Fed’in bu yıl faiz artırması olasılığının çok muhtemel olmadığını belirtti.
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Bugün açıklanacak olan veriler ile birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır."
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IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metal tarafında 21 günlük ortalama destek olarak kullanılmaya devam ediyor ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde kalıyor.
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Bu durumun devam etmesi negatif baskıları sınırlarken, ortalama üzerinde kalmaya devam ettikçe zamansal olarak 2075’den gelen downtrend çizgisine de yaklaşılıyor.
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Zaman içinde bu trende gelip, yukarı yönde kırılması halinde emtiada pozitif hareketler tetiklenebilir. Ek olarak gün içi hareketlerde 1745 üzerindeki dört saatlik kapanışlar yükseliş eğilimini artırabilir. Eğer 21 günlük ortalama kırılırsa sarı metalde tekrar negatif eğilim oluşabilir.
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ÖNEMLİ DOLAR/TL YORUMU
Bir süredir 8.21/8.11 lira arasında fiyatlanan USD/TRY paritesi dün 8.11 TL'nin altına sarktı ve 8.05 TL desteğine geriledi. Bugün TCMB kararları öncesi beklenti ve fiyat belirsiz kalabilir.
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