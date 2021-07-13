Kritik 'faiz' haftası! Piyasa bekliyor...

3- Hisse senedini talep eden yabancı ya da yerli kurumlar belli bir oranın üzerinde alım yaptıklarında açıklama yapmak zorundadır. Alım yapılan fiyat, oluşan piyasa fiyatının üzerinde ise yeni fiyat bu beklenti ile alınmaya başlar. Bu da hisse fiyatını yükselten bir faktördür.