Merkez Bankası'ndan indirim geldi
Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek gevşemeye gitti. TÜFE yüzde 19.25 ve çekirdek enflasyon yüzde 16.76 seviyesinde. Çekirdek enflasyona bakan Merkez Bankası’nın hâlâ indirim marjı var. İşte detaylar...
• 24 Eylül 2021 - 07:38 • Son Güncelleme:
• 24 Eylül 2021 - 07:38 • Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Karar sonrasında dolar kurunda yukarı yönlü sert bir atak gözlenerek 8.80’e tırmanış yaşandı. Borsa, banka hisseleriyle 1.394’e geriledikten sonra 1.400 seviyesinde dengelendi.
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Enflasyon yüzde 19.25 seviyesindeyken TCMB’nin bu adımıyla negatif reel faiz ortamına girildi. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdi.
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Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yaptı ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verdi.
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'SIKI DURUŞ' ÇIKARILDI
PPK metninden “sıkı duruş” ifadeleri çıkarıldı. Faizin enflasyonun üzerinde belirleneceği başta olmak üzere sıkı duruşa işaret eden ifadeler yer almadı. Artık gevşeme dönemi olacak. Bu, yüksek enflasyon, yüksek kur ve düşük faiz ortamı anlamına geliyor.
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KÜRESEL PİYASALARDA NELER OLUYOR?
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0-0.25 bandında sabit tuttu. Ekonomiye, tahvil alım yolu ile verilen aylık 120 milyar dolar desteğin, şartların oluşması durumunda, kademeli olarak azaltılacağına “yakın zamanda” başlanacağı belirtti. Faiz artışı için 2022’yi işaret etti.
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İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 0.1’de bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı. Banka varlık alım hedefini de 875 milyar sterlinde tuttu. Varlık alım kararı 2’ye karşı 7 oyla alındı.
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Brezilya Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için faiz oranını 100 baz puan artırdı (yüzde 6.25) ve bir sonraki toplantıda 100 baz puan daha artıracağı sinyalini verdi.
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KARARIN GEREKÇELERİ
1 - Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmekte.
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2 - Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri izleniyor.
3 - Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı.
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4 - Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makro ihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi.
5 - Para politikası duruşunda revizyona ihtiyaç duyulduğuna ve politika faizinin indirilmesine karar verildi.
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DEVAMI GELEBİLİR
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ay içerisindeki konuşmasında çekirdek enflasyonu öne çıkarmıştı. Çekirdek enflasyon yüzde 16.76. Yani buna göre Merkez Bankası’nın hala faiz indirim marjı olacak. Merkez Bankası manşet enflasyonu göz ardı ederek çekirdek enflasyona göre karar verme sürecine devam edebilir.
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DOLARİZASYON EĞİLİMİ
TCMB’nin faiz indirimi sonrası dolarizasyon eğilimi güçlenebilir. Alternatif getirilerin zayıf olması dolara olan talebi güçlü kılacaktır. Dolar kuru 8.80 seviyesini gördükten sonra 8.74 seviyesinde. Euro/TL ise 10.26 seviyesinde.
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