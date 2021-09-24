Merkez Bankası'ndan indirim geldi

KÜRESEL PİYASALARDA NELER OLUYOR? ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0-0.25 bandında sabit tuttu. Ekonomiye, tahvil alım yolu ile verilen aylık 120 milyar dolar desteğin, şartların oluşması durumunda, kademeli olarak azaltılacağına “yakın zamanda” başlanacağı belirtti. Faiz artışı için 2022’yi işaret etti.