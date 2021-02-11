Son dakika: Dolar için dikkat çeken tahmin!

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Hafta başından bu yana USD/TRY paritesi alçalan takozun alt bandı üzerinde tutunmakta. Parite bu bölge ve hemen altına yer alan 6.02-8.58 yükselen hareketin %61.8 fibonacci bölgesi olan 7.0000 desteği altına kırması halinde TL lehine işlem devam edebilir.