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• 11 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dolar için dikkat çeken tahmin!

Dolar/TL son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. 7.30 TL seviyelerinden 7.03 lira seviyesine kadar gerileyen dolar için, Türkiye'deki uzmanlardan dikkat çeken bir tahmin yapıldı. İşte detaylar...

• 11 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Türk Lirası cinsindeki varlıkların ucuzluğu yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye başladı. Bugün ise dolar/TL 7.05 seviyesinde işlem görüyor. Peki doların önümüzdeki günlerdeki seyri nasıl olacak? İşte detaylar...

2Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadeler kullanıldı:

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde görülen aşağı yönlü sıkışmanın destek bölgesinde işlem gören kurda 7.00-7.05 bölgesini destek, 7.25 - 7.30 bölgesini direnç olarak izliyoruz.

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7.00 seviyesi altında aşağı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir. Yılbaşından bu yana benzerlerine göre dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi olan TL’nin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu hafta içeride cari denge, sanayi üretimi ve TCMB Beklenti Anketi verileri takip edilecek."

4IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Hafta başından bu yana USD/TRY paritesi alçalan takozun alt bandı üzerinde tutunmakta. Parite bu bölge ve hemen altına yer alan 6.02-8.58 yükselen hareketin %61.8 fibonacci bölgesi olan 7.0000 desteği altına kırması halinde TL lehine işlem devam edebilir.

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Bu durumda 6.8800 ve 6.8000 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası tepki alımlarında ise 7.1200 ve takozun üst bandı ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

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Alçalan trend çizgisini yukarı yönde kırdıktan sonra 1.2349-1.1951 düşüşünün %50.0 fibonacci düzeltme bölgesine doğru yükselen EURUSD paritesi bu bölge yakınlarından gelen satışlarla baskılandı.

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1.2100 desteği üzerinde seyreden parite bu bölge altına gerilemesi halinde 1.2065 ve 1.2017 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise %50.0 fibonacci bölgesi olan 1.2150 direnç bandı üzerine çıkması halinde 1.2196 ve 1.2224 seviyeleri direnç oluşturabilir."

8İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi:

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi:

"Geçtiğimiz Ocak ayında kötü bir performans sergileyen altın fiyatları Şubat ayına girerken bir miktar toparlanmaya çalışmıştı.

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Fakat bu çaba uzun vadeye yayılamadı ve ons altında sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gevşemeler sertleşti ve ons altın 1784 seviyelerini test etti.

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İçerisinde bulunduğumuz haftada ise ABD kanadında Joe Biden'ın devasa teşvik paketi konusunda beklentilerin artması fiyatlamalar üzerinde etki etti. Beklentilerin artması ile birlikte altın fiyatlarında toparlanma hareketleri gerçekleşti. Yükseliş dün hızlanırken 1855 seviyeleri test edildi."

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