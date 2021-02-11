• 11 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dolar için dikkat çeken tahmin!
Dolar/TL son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. 7.30 TL seviyelerinden 7.03 lira seviyesine kadar gerileyen dolar için, Türkiye'deki uzmanlardan dikkat çeken bir tahmin yapıldı. İşte detaylar...
• 11 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Türk Lirası cinsindeki varlıkların ucuzluğu yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye başladı. Bugün ise dolar/TL 7.05 seviyesinde işlem görüyor. Peki doların önümüzdeki günlerdeki seyri nasıl olacak? İşte detaylar...
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7.00 seviyesi altında aşağı yönlü hareketin hız kazanması beklenebilir. Yılbaşından bu yana benzerlerine göre dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi olan TL’nin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu hafta içeride cari denge, sanayi üretimi ve TCMB Beklenti Anketi verileri takip edilecek."
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IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Hafta başından bu yana USD/TRY paritesi alçalan takozun alt bandı üzerinde tutunmakta. Parite bu bölge ve hemen altına yer alan 6.02-8.58 yükselen hareketin %61.8 fibonacci bölgesi olan 7.0000 desteği altına kırması halinde TL lehine işlem devam edebilir.
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