Dolarda 3 ay sonra bir ilk!

Tutanaklarda Federal Açık Piyasa Komitesi’ne (FOMC) atıtfa bulunularak, “Katılımcılar genel olarak ihtiyatlı olmak adına komitenin hedeflerine beklenenden daha erken ulaşılması ya da bu doğrultuda daha hızlı ilerleme kaydedilmesi dahil olmak üzere ekonomik gelişmelere yanıt vermek için tahvil alımlarını azaltabilecek uygun bir pozisyonda olmanın önemli olduğu yönünde görüş bildirdiler” ifadesi yer aldı.