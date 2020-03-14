BU NEYİN HIRSI?

Evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığını, geçtiğimiz hafta canlı yayında “Gizli saklı bir şey yaşamıyoruz, her şey ortada, eşinden boşanacak zaten ayrı yaşıyorlar” diyerek, kabul etti Ece Erken...

Oysa ki Şafak Bey’in 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun haberi yokmuş... Benan Hanım önceki gün gündeme bomba gibi düşen bir görüntü ve mahkeme tutanağı paylaştı sosyal medyasından... İzleyenleri şoke eden bu görüntülerin baş kahramanı, Erken’di... Gece yarısı yola koyulan Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesiyle yaşadığı evinin önüne gidiyor ve Benan Hanım’ın otomobiline tekme atıyor, aynasını ve sileceğini kırıyor. Öyle bir kinle parçalıyor ki, etraftaki kameraları bile fark etmiyor. Sunucu, nasıl bir akıl tutulması yaşadı çok merak ediyorum. 2017 yılında Nazım Torbaoğlu ile birliktelik yaşamıştı. Çift, Amerika’da tatil yapmış Nazım Bey’in evli olduğu ortaya çıkınca Erken, “Arkadaşız’” diyerek sıyrılmıştı olaydan.

Sevgili Ece, evli olduğunu bildiğin bir adamla aşk yaşadığını bu kez övünerek ekranda anlattın, tamam... Ama bu kadar da değil... Nasıl bir hırs ve elde etme duygusudur bu?

Benan Mahmutyazıcıoğlu da boş durmadı tabii... Erken’den şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Duyduğuma göre Erken, Benan Hanım’ı mesajlarıyla da taciz ve tehdit ediyormuş. Biraz empati be Ece.. Sen de bir dönem evli bir kadındın. Bir insanın aldatıldığını öğrenmesi yeteri kadar yıkıcıyken ‘yuva yıkan kadın’ olarak üzerine bir de şiddet uygulaman senin adına çok acınası...

SIKI DURUN O GELİYOR!

Yıllarca gündem yaratan şov programlarına imza attı Hülya Avşar... Programa konuk ettiği isimlere sorduğu sorular ve yaptıklarıyla hep gündemde olmayı başardı. Şovuna konuk ettiği Ricky Martin’in poposunu ellemesi, günlerce konuşuldu. Kaya Çilingiroğlu’nun kendisini Feraye Tanyolaç’la aldatmasını öğrendiğindeki rahatlığı ve sözleri herkesi şaşırttı. Kıyafetinden açıklamasına, selülitinden tenisine ne yapsa hep manşetlerdeydi. ‘Türkiye’nin en güzel kadını’, medyayı o kadar güzel çözmüştü ki, kendi stratejisiyle yürüdüğü yolda, basın ordusuyla gezer olmuştu. Sonra elini eteğini çekti ve sessizliğe büründü...

Arada çıkıp birkaç sivri sözle haber olmayı ihmal etmedi ama... Şimdi ise YouTube kanalıyla gümbür gümbür geliyor hem de ‘sansürsüz ve özgür’ sloganıyla... Rahat tavrı ve cesur sorularıyla konuklarını terletip ve bolca ‘tık’ almaya hazırlanıyor... Avşar’ın yine çok konuşulacak sohbetlere imza atacağına, polemik yaratacağına ve magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yapacağına eminim. Ne demişler ‘Huylu huyundan vazgeçmez’... Sıkı durun Hülya Avşar geliyor!

İSYAN ETTİRDİNİZ

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya beraberliği, magazin gündeminin zirvesindeyken, ikilinin eski sevgilileri de bu aşktan nasibini alıyor... Ama olumsuz yönde... Neden mi? Magazin muhabirleri çiçeği burnunda çiftin eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Defne Samyeli’ni gördükleri her yerde “Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye soruyor... Bürsin, geçtiğimiz günlerde yine aynı soruyla karşılaşınca, isyan etti. İlişkinin bitiminde “Herkes mutlu olsun” diyerek Sarıkaya’ya mutluluk dileyen oyuncu, “Beni bu olaya daha bulaştırmayın” diyerek, muhabirlere tepki gösterdi. Samyeli’nin ise ‘Yeter artık’ diye isyan etmesine ramak kaldı.

Yapmayın arkadaşlar... Evet, magazin yapıyoruz ama cılkını çıkarmaya, insanları aynı sorularla boğmaya gerek yok... Oldu, bitti, herkes kendi yoluna...