Gündem
Ara
12.01.2017 - 15:28 | Son Güncelleme: 12.01.2017-15:31

15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları ve bu maaşları örgüte aktararak kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 kişi gözaltına alındı.

Sitene Ekle

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün 'kurum imamı' olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte aktardıkları ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Konya, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Samsun, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı. Şüpheliler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 17 şüphelinin yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


100.000$ Sanal Para ve Eğitim Rehberi ile Forex’i Ücretsiz Öğrenin! 2016 Yılı 4.Çeyrek Kâr/Zarar Oranı: %18 / %82

Etiketler: fetö, sivas, Sinop,Tokat,Sivas,Konya,Samsun,Yalova,sağlık,Ankara,Erzurum,Trabzon,Kayseri,İstanbul,Kırşehir,Kastamonu,Gaziantep,Kahramanmaraş
Yorum Yazın
Gönder
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 22 terörist öldürüldüDEAŞ havadan karadan v...
Bilgi YarışmasıAşağıda verilen dağların hangisi volkanik değildir?
Aradığınız
Evi Hemen
Bulun!
araDetaylı Ara
Gündem Manşetler
MİLLİYET.TV
En Çok Konuşulan Haberler
Peugeot 206
Peugeot 20616.000TLHonda Civic
Honda Civic68.850TLMercedes C
Mercedes C102.000TLRenault Megane II
Renault Megane II33.750TLMercedes E
Mercedes E34.500TLPeugeot 301
Peugeot 30144.500TL
Marka
Model/Seri
BİLGİ YARIŞMASI
"Deliyürek" TV dizisindeki Yusuf Miroğlu rolü ile ünlenen sanatçı hangisidir?
A
Kenan Miroğlu
B
Kenan İmirzalioğlu
C
Mustafa Altıoklar
D
Yusuf İmirzalioğlu
Gündem Blogları
Sen de Milliyet Blog Yazarı ol!
En Çok OkunanlarEn Çok Yorumlananlar
Yazarlar
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
Yarıyıl tatili en verimli nasıl geçirilir?Yarıyıl tatili en verimli nasıl geçirilir?Öğrencilerin büyük heyecanla beklediği sömestr tatili geldi, çattı. Peki, çocukların pek çok program...
©Copyright 2017 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
« önceki haber
Yorum Yaz Yazdır Gönder
sonraki haber »
İlginizi ÇekebilirX