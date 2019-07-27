'Eskiden bir şarkım vardı, şimdi biraz arttı'

Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali'nde gündüz sürat tekneleri ve su jetlerinden oluşan deniz araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, su jetleri ırmakta gösteriler yaptı. Akşam düzenlenen festival kortejinin ardından ise Atatürk Kültür Merkezi önünde Cem Belevi ve Aleyna Tilki konser verdi.

Yaklaşık bir saat sahnede kalan Cem Belevi, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Belevi, hasta olmasına rağmen Manavgat'a gelmekten ve kalabalık topluluğa konser vermekten mutlu olduğunu söyledi. Belevi'nin ardından Aleyna Tilki sahne aldı.

Sahnenin yanına kadar minibüs ile gelen Aleyna Tilki, dinleyicilerine, "Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. 'Zaten kaç tane şarkım var ki?' diyormuşum. Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.

Aleyna Tilki, konser bitiminde sahnenin yanındaki minibüsüne binip, alandan ayrıldı.





