9. Malatya Uluslararası Film Festivali nedeniyle cuma günü Malatya’ya gittim. Bu yıl 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, Meral Çetinkaya ve Selçuk Yöntem’e ‘Onur Ödülü’ verildi.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen organizasyonun bu yılki direktörü, yönetmen Haydar Işık oldu. Festival için İstanbul’dan Malatya’ya gelenlerden kiminle konuştuysam, şunu söyledi:

“Bu yıl ekonomik sebeplerden yapılmaması söz konusuydu. Yönetmen Işık’ın memleketi Malatya’ya olan aşkı sayesinde, kesintiye uğramadı.

Malatya Valiliği’nin başlatıp, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiği etkinliğe bu yıl valilik ve büyük şehir belediyesinin yanı sıra, merkez ilçe belediyeleri Yeşilyurt ve Battalgazi de destek verdi.”

Festivalin ilk etkinliği Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin (MAFSAD) sinemayı sevdirmek istediği çocuklara çektirdiği film setini ziyaretti.

Festival için Malatya’ya gelen Selçuk Yöntem, Devlet Devrim, Suavi Eren, Selahattin Taşdöğen, Süheyl Uygur, Ümit Okur, Ayhan Taş ve Meral Çetinkaya gibi oyuncular, ‘Kanatsız Duygular’ adlı öğrenci filminin setini ziyaret edip, sinemacılıktaki ilk deneyimlerini yaşayan çocuklara destek oldu.Açılışta Yıldız Asyalı’nın keman solosu ve ‘Emek Ödülü’ne layık görülen Ümit Acar’ın konuşması süperdi.

SELÇUK YÖNTEM’E İLKOKUL SÜRPRİZİ

9. Malatya Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyenler ‘Onur Ödülü’nü almak için Malatya’ya giden Selçuk Yöntem’e duygulandıran bir jest yaptı. Oyuncu, Malatyalı değil, ama ilkokul birinci sınıfı burada okudu.

Yöntem, Malatyalı çocukların çektiği film setinden sonra 1960-1961 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıfı okuduğu Gazi İlkokulu’nu ziyaret etti.

1933 yılından bu yana eğitime hizmet veren okulda öğrenciler, oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Subay babasının görevi nedeniyle bir yıl kaldıkları Malatya’da çocukluk yıllarını yâd eden Yöntem’e okul yönetimi, arşivden oyuncunun kayıtlarını çıkarıp vermek yerine; bir öğretmenin yaptığı karikatürüyle, kayısı paketi hediye etti.

BURCU ESMERSOY’UN İLGİNÇ İTİRAF VE DENEYLERİ

Burcu Esmersoy’un kasım ayı içinde peş peşe yaptıkları ilginç.. Önce Instagram alışkanlığı ve ‘ayıp olmasın’ diye takip ettiklerine karşı nasıl ‘mış gibi’ yaptığını açıkladı:

“Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Her sabah uyandığımda, o platforma daha fazla zaman ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen çok az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri ise ayıp olmasın diye takip ediyorum, ama onları sessize alıp, takip ediyorum.”

Esmersoy’un bu çıkışından sonra Demet Akalın olayı patladı.

Instagram’da bazılarını ayıp olmasın diye takip edip, sonra sessize alan Esmersoy’un, Akalın’ı takip etmeyi bıraktığı ortaya çıkınca, şarkıcı sordu: “Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım.”

Esmersoy’un “Hesap düzeninde bir şeyler deniyoruz” açıklaması, Akalın’ı tatmin etmedi. Şarkıcı, Esmersoy’a, “Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni” diye karşılık verdi. Esmersoy’un ilginç çıkışları bunlarla bitmedi. Esmersoy, katıldığı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’de, “İlişkilerde yaşadığım tartışmalar genellikle telefon yüzünden oluyor. Tartışma sonunda o telefon kırılıyor. Ya benimki, ya karşımdakininki” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Suçlamak, anlamaktan daha kolaydır. Çünkü anlarsan, değişmen gerekir!” (Peyami Safa)