‘Ağır abiler’in komik halleri

2019-2020 sinema sezonunda merakla beklediğim iki film vardı. Bunlardan biri ‘Aman Reis Duymasın’, diğeri ‘Baba Parası’...



Atv’de ekrana gelen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ekibinin dizi ‘yaz tatili’ndeyken Erdek’te çektikleri komedi filmi ‘Aman Reis Duymasın’, cuma vizyona girdi.



‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın senaristi Bahadır Özener’in yazıp, projenin yönetmeni Onur Tan’ın çektiği filmi, Kanyon’daki galasında

seyrettim.







Yazın çekilen ve kışın vizyona giren yapımda, dizi ekibinden şu oyuncular rol aldı:Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı, Hakan Karsak, Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu.



Dizideki baş karakter Hızır Çakırbeyli’yi canlandıran Oktay Kaynarca, ‘Aman Reis Duymasın’da ‘misafir sanatçı’ gibi oynadı. Film seyircileri Reis’i bir başta, bir de sonda izledi.

İstanbul’dan üç otomobille tatile giden dizi oyuncularının yol maceraları ve diyalogları, dizinin bir bölümü gibiydi. Ekip ne zaman ki yolda çarptıkları köpek yüzün-den Erdek’teki butik otelde zorunlu mola verdi, film ondan sonra şahane bir komediye döndü.



Yapımda her oyuncu, üstlendiği rolün hakkını verdi. Üstündağ ile Benderlioğlu ise kendilerine yazılan roller ve ortaya koydukları performanslarla, ekip arkadaşlarına oranla bir adım daha öne çıkan oyuncular oldu.



MAHSUN’UN ‘MUCİZE’Sİ



Zirvedeyken müziği bir yana bırakıp, sinemaya yönelen Mahsun Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortak olduğu Boyut Film’in ilk işi ‘Beyaz Melek’ti. Kırmızıgül’ün yazıp, yönettiği ve oynadığı 2007 yapımı ilk filmini, 2 milyon 32 bin 885 kişi izledi.









2009 yapımı ‘Güneşi Gördüm’ filminin gişesi ilkinden de yüksekti. 2 milyon 566 bin 435 seyirci, “Güneşi Gördüm” dedi.



2010 yapımı ‘New York’ta Beş Minare’, sinemalara 3 milyon 474 bin 495 seyirci çekti. 2015 yapımı ‘Mucize’ ise 3 milyon 737 bin 605 seyirci-yle, Kırmızıgül’e sinemada kendi rekorunu kırdırdı.



Her yeni filmiyle seyirci sayısını daha da artıran Kırmızıgül’e sinemada ilk hüsranını yaşatan, ‘Vezir Parmağı’ oldu.



Birçok ünlüyü oynattığı ‘Vezir Parmağı’, 2017’de vizyona girdi ve 663 bin 675 seyircide kaldı.



Kırmızıgül’ün gişe hüsranının iki sebebi vardı.

Bunlardan biri, büyüdüğü Diyarbakır Sur’da, devlet PKK’ya karşı ‘Hendek Operasyonu’ düzenleyince, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren tweet atması...



İkincisi de, ‘Vezir Parmağı’nın, çoğu izleyeni güldürmeyen bir komedi olmasıydı.



Kırmızıgül’ün vizyondaki son filmi ‘Mucize’nin devamı ‘Mucize 2: Aşk’, bir haftada ‘Vezir Parmağı’nın toplam gişesini geçti. Sanatçıya moral dopingi olan yapımı, ilk haftada 716 bin 752 kişi izledi.



Sonuç olarak diyeceğim o ki, film ‘iyi’ ise seyirci, aleyhteki kampanyalara aldırış etmeden ödüllendiriyor, ‘iyi değil’se izlemiyor.



ÜNLÜ RADYOCU FİLMLERİ KARIŞTIRDI









‘Aman Reis Duymasın’ın galasında karşılaştığım Mahsun Kırmızıgül’ün ortağı Murat Tokat’la sohbet ettim.



Dokuz haftada 5 milyon 144 bin 563 kişinin izlediği ‘7. Koğuştaki Mucize’yle ilgili ilginç bir anısını anlattı. Tokat, afişinde ‘7. Koğuştaki’ yazısının küçük, ‘Mucize’nin büyük yazılması nedeniyle birçok insanın filmi kendi yapımları ‘Mucize’yle karıştırdığını söyledi ve şöyle örnek verdi:



“Ünlü bir radyonun genel müdürü aradı beni. ‘Biz grup olarak ‘Mucize’nin medya sponsoru değil miyiz?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. Ardından, ‘O zaman İstanbul’un her yanını donattığınız afişlerde medya sponsorunun logosu niye yok?’ diye sitem etti. Ona afişlerini gördüğün ‘Mucize’ bizimki değil, ‘7. Koğuştaki Mucize’ dedim.”



GÜNÜN SÖZÜ



“Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir.” (Paulo Coelho)