Belediye başkanları değiştikçe vizyonu, misyonu, verdiği ödüllerin adı ve şekli bile değişen film festivallerinden Antalya Altın Portakal’ın 56’ncısı, 26 Ekim’de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Antalya’da Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel’di, bu yıl CHP’li Muhittin Böcek.

Yeni dönemde belediye nasıl bir festival yapacak?

Bu sorunun yanıtını almak için gittiğim Antalya’daki randevumuzda Böcek’e yönelttiğim ilk soru, festivalin yeni yol haritası oldu.

Siyasete atıldığında 30’uncusu yapılan Altın Portakal’ı, 25 yıldır A Protokolü’nde yer alarak takip ettiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan başkan, şunları söyledi:

“99 günlük seçim maratonumda konu açılınca hep, ‘Nasip olur da başkan seçilirsem, 56’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni yapacağım’ dedim. Başkan seçilince, sözümü tuttum ve festivali özüne döndürmek için ekibimizle kolları sıvadık.”

Fabrika ayarları

Muhittin Böcek, “Festival özüne dönüyor” derken günümüzün moda deyimiyle ‘fabrika ayarları’nı mı kastediyor?

Evet...

Festivali, 1964’te başlatan merhum Dr. Avni Tolunay’ın kuruluş amacı neyse, ona göre yapacaklarını anlatan Böcek, sözlerini

şöyle sürdürdü:

“Ödül törenini, bin 500 kişilik yerde değil; ilk kez 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda yapıyoruz. Toplumun her kesimine davetiye gönderdik. Hava şartları müsait olsaydı, Akdeniz Üniversitesi’nin 25-30 bin kişilik stadında yapacaktık ödül törenini... 2024’te de Allah’ın izni ve halkımızın desteğiyle, yine başkan seçileceğim için bu böyle gidecek. Özüne dönen, halkla bütünleşen festival hep böyle gidecek, değiştirmeye kimse cesaret edemeyecek.”

‘FİLM OYNATARAK ÇOK PARA KAZANDIM’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sohbetimizde sadece film festivalini değil; Antalya’nın ‘Vizontele’sini andıran hayat ve başarı öyküsünü de anlattı.

“Ortaokul ikinci sınıfta babamı kaybettim. Keçinin peynir, ineğin yoğurt ve süt parasıyla büyüdüm” diyen Böcek’in 70’li yıllarda film oynatarak nasıl çok para kazandığına dair hatıraları, güldürürken düşündüren film tadındaydı.

56’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yayın hakları için CNN TÜRK’le anlaştıklarını söyledi. Açılış gecesinde ya da ödül töreninde kanalın sunucuları, film gösterme maceralarını anlattırırsa, Muhittin Böcek o akşam kesin Twitter’da TT olur.

SİNEMA OKULUNDA 150 ÜNİVERSİTELİ

Muhittin Böcek’le sohbetimizde, festival idari direktörü ve Anset Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da vardı.

Tuncer, geçtiğimiz yılın çok altında bütçeyle yaptıkları festivalde, 150 öğrenciye mesleki tecrübe fırsatı sunduklarını söyledi. Tuncer, “Sinema, televizyon ve güzel sanatlar bölümü olan 180 üniversiteye yazı gönderdik. 780 başvuru arasından 100, Akdeniz Üniversitesi’nden 50 öğrenci seçtik. Onlar için bu festival, ‘atölye çalışması’ gibi olacak” dedi.

RICHARD GERE, SENEYE ANTALYA’DA

Böcek’le konuşurken konu, film festivalini uluslararası yapma sevdasıyla bir dönem Hollywood yıldızlarının parayla Antalya’ya getirilmesine geldi. Boyacıoğlu devreye girdi ve şöyle dedi: “Parayla star ağırlamak, Arap festivallerinde var, bizde asla olmayacak. Biz de Hollywood yıldızı ağırlayacağız, ama para karşılığında değil. Richard Gere davetlimizdi. ‘Bu yıl olmadı, ama seneye sanatçının sosyal sorumluluğu hakkında konuşma yapmak için gelmek isterim’ diye mail yolladı.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır.” (Paul Auster)