‘ATİYE’ NASIL 2019’UN EN ÇOK İZLENENİ OLDU

Netflix; ‘2019’da Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler’i açıkladı. 30 Aralık’ta kamuoyuna duyurulan listenin 1 numarasında ‘Atiye’ var. İlk 10’daki diğer dizilerse şunlar:

‘La Casa de Papel’, ‘The Witcher’, ‘Hakan: Muhafız’, ‘Stranger Things 3’, ‘Black Mirror’, ‘Sex Education’, ‘The Umbrella Academy’, ‘The I-Land’ ve ‘You’.

27 Aralık’ta yayınlanan

‘Atiye’nin üç günde ‘2019’da

En Çok İzlenen 10 Dizi’ arasından birinci olması ilginç.

‘Atiye’ iyi bir dizi mi?

Evet...

Şimdiye kadar izleyip de “Beğenmedim” diyene

rastlamadım, ama birinci olmasına şaşırdım.

Üç günde Netflix’teki diğer dizilerinin bir yılda ulaştıkları izlenme oranlarını geride bırakıp birinci sıraya yerleşti. Ya o dizilerin bir yıllık izlenmeleri çok düşük ya da işin aslı başka.

Merak edip, araştırınca şüphemin yersiz olmadığını gördüm.

Meğer aralık ayında çıkan ‘Atiye’, ‘The Witcher’ gibi yapımların ulaşmaları beklenen izlenme oranları hesap edilerek dahil edilmiş listeye.

İzlenen dizilerle, izlenme potansiyeli olanların aynı listeye alınma sebebini sordum Netflix Türkiye yetkililerine. Verdikleri yanıt şu:

“Yılın bu zamanında insanlar yeni içerik arayışına giriyor. 25 Kasım-

31 Aralık tarihleri Google’da en çok ‘Netflix’te ne izlenir?’ aramasının yapıldığı zaman dilimi. Bu nedenle yılbaşı günü bizim en çok izlenme aldığımız günlerden biri. Listelemeyle ilgili olarak da bir içeriğe yönelik gelen erken performans verilerine dayalı prodüksiyonları düzenli olarak kullanıyoruz. Projeksiyonların mümkün olduğunda doğru öngörü yaratması için ciddi yatırım yapıyoruz. Geçmişteki kazanımlarımızda da referans aldığımız projeksiyonlar ne kadar doğru olduklarının kanıtıdır.”

Netflix’in projeksiyonu doğru çıksa bile ‘Atiye’ 2019’un değil, 2020’nin en çok izleneni olabilir.

Üç günlük performansı

üzerinden projeksiyonla ‘Atiye’yi, ‘2019’un En Çok İzlenen Dizisi’ ilan etmek, ‘gönüllerin şampiyonu’ gibi bir şey! O yüzden Netflix’in yaptığı algı yönetimiyle ‘Atiye’ye izleyici çekmek.

KEREM BÜRSİN’İN DİNİ İNANCIYLA ALAY ETMEK

Kerem Bürsin’in konuk olduğu Kutsal Motor ekibiyle sohbeti ilginçti. İşte üç erkek, iki genç kadından oluşan program ekibiyle oyuncu arasındaki o

diyaloglar:

- Bomba bir yılbaşı alayım.

Kerem Bürsin: Gerçi ben yılbaşında bayağı sıkıcı bir insanım.

- Niye?

K.B.: Şöyle. Genelde yılbaşına girmeden beş dakika önce tek başıma olmayı seviyorum. Meditasyon yapmayı, dua etmeyi ve öyle girmeyi seviyorum.

- Hangi dua?

- Bir Kerem Bürsin duası versene bize?

- Hangi sure?

- Sure ver, ayet ver?

K.B.: O benim aramda.

- Kimle?

- İnşallah Naz Felak’tır aşkım. Benim en sevdiğim dua... Hah hah ha...

- Ana akım dinden mi bu dua?

- Alternatif bir dinden mi?

K.B.: Türkçe... Niyetlerin... Bir döngü... Bir sene kapanıyor öyle sarhoş girmektense, sapıtmaktansa cidden böyle içine dönüp, niyetlerin neyse, iyi düşüncelerin neyse sana, ailene, başkalarına, sevdiklerine, tanımadıklarına veya ihtiyaç olanlara o kapı kapanmadan verip, bence çok büyük enerji var orada.

Kerem Bürsin, kendine özgü yılbaşı ritüelini değil de soranların kafasındakini anlatsaydı ‘Kutsal Motor’ ekibi, oyuncuyla ve dini inançlarla bu denli dalga geçer miydi?

EN BEĞENİLEN TELEVİZYONCU KİM?

Ipsos’un her yıl yaptığı ‘Türkiye Barometresi’ açıklandı. 8-30 Kasım arasında bin 320 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre, Türkiye’de yerli dizi seyretme oranı yüzde 90’a yakın. Ancak her 100 kadından 92’si dizi seyrederken erkeklerde bu oran yüzde 78’e geriledi.

‘Türkiye’nin En Beğendiği Televizyoncu’ önceki yıllarda olduğu gibi 2019’da da Acun Ilıcalı, yüzde 18’lik bir oranla açık ara birinci. Ali Sunal yüzde 8’le ikinci, Fatih Portakal ise yüzde 7 oranıyla üçüncü... Listedeki tek kadın televizyoncu yüzde 5’le Müge Anlı...

GÜNÜN SÖZÜ

“Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür!” (Tolstoy)