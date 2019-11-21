Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri’nin 71’incisi, 25 Kasım akşamı yapılacak.Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri’nin 71’incisi, 25 Kasım akşamı yapılacak.Televizyon Sanatları ve Bilim Akademisi tarafından ABD dışında yayınlanan TV programlarına verilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin ‘Eğlence Show Programları’ kategorisinde finale kalan dört yapımdan birinde Türk imzası var.Cannes’daki format fuarında başlayan Türk ve Hint ortaklığının Vietnam’dan Emmy Adwars’a uzanan filmlik öyküsünü İzzet Pinto, şöyle anlattı:“Yedi yıl önce Cannes MIPCOM’da başlayan ilginç bir serüven bu. O dönem şirketimizde satın alma müdürü olan Andrew Sime, belediye otobüsünde Hintli genç bir yapımcıyla tanıştı. Elindeki projeyi satmak için fuara katılan Rahul Sarangi, ‘Fuarda kimse yüzüme bakmadı’ diye dert yanınca Andrew, benimle görüşmesi için ona randevu verdi.

“Çin’den PSY sansürü“

Rahul Sarangi’nin elinde bir sayfa A4 kağıda yazılmış proje vardı. ‘The Remix’i anlattı, beğendim ama ‘Bu haliyle pazarlayamayız’ dedim. 20 bin dolar verip bir demo çekmesini istedim. Yaptığı demoyu format fuarlarında televizyonculara tanıttık. Vietnam VTV kanalı ‘The Remix’i iki yıl sonra yayınladı ve ülkenin gelmiş geçmiş en yüksek reytingini aldı. Sonra yarışmayı Endonezya, Güney Afrika, Çin ve Nepal’e sattım. Çin’deki yarışmanın jürisinde ‘Gangnam Style’ şarkısıyla dünyayı kasıp kavuran PSY de vardı. Yarışma başlayınca, Çin’le Güney Kore arasında politik kriz çıktı. Çin televizyonu, PSY’nin görüntüsünü buzlayıp, yayınladı. Çünkü Çin televizyonlarında Güney Kore dizilerine yasak vardı. Yarışma boyunca PSY’nin sesi duyuldu, ama ‘The Remix’i izleyenler şarkıcıyı göremedi. Amazon, Hindistan pazarına girince yarışmayı satın aldı ve yayınlayınca ‘The Remix’ çok popüler hale geldi.

”Otobüsten limuzine“

Yarışma şimdiye kadar Singapur ve Yunanistan’da ‘En İyi Format’ ödülü aldı. ‘The Remix’, 71’inci Emmy’de 200 civarındaki aday arasından finale kalan dört yapımdan biri oldu ve galaya davet edildik. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek bizim için gurur verici... The Remix’in 2019 Uluslararası Emmy Ödülleri’nden başarıyla döneceğine gönülden inanıyoruz.”Cannes’da belediye otobüsünde tesadüfen karşılaşıp, tanıştığı Global Agency yöneticisine anlattığı proje, Hintli yapımcıyı sadece dolar milyoneri yapmadı. Greymatter Entertainment şirketinin sahibi Hintli, ABD’deki ödül törenine limuzinle gidip, kırmızı halıda gururla yürüme olanağını da buldu.

NAVIGASYON, ‘HALK UBER İSTİYOR’ DİYOR

Salı akşamı Vadistanbul’daki Jolly Joker’de ‘Bu Gece Bizim’ adlı bir davet vardı. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Ankara, Antalya, Gaziantep, Mersin, Adana ve Alaçatı’da müzik dünyasının ünlüleriyle müzikseverleri buluşturan Jolly Joker’in daveti saat 20.00’deydi. Bir arkadaşla buluştuğum Etiler’deki Akmerkez’den trafiğin en yoğun olduğu saatte Kağıthane’deki Vadistanbul’a en kısa sürede gitmek için navigasyonu açtım.

Etiler’den TEM otoyoluna girmek üzereyken baktım, “Halk Uber istiyor” yazısı var Google’ın ‘Haritalar’ ekranında. Bu yeni bir şey olmayabilir, ama ben ilk kez gördüm.

İstanbul trafiğinde navigasyonla kestirme yol bulmaya çalışanlara, taksiden daha ucuz ve konforlu hizmet veren Uber’in reklamını yapmak, mahkeme kararıyla yasaklanan hizmeti, halkın talep ettiğini vurgulamak, zekice bir hamle. Navigasyon keşke, bu cinliği kimin yaptığını da yazsa.

GÜNÜN SÖZÜ

“Acılar insanları değiştirir. Eğer bir insanı değiştirmek istemiyorsanız, onu kırmayın.” (Paulo Coelho)