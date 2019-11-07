Japonya'da başlayan dostluk ve dayanışma

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) 24. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’daki gecede, ‘MGD Altın Objektif Ödülü’ alanlardan biri de Kanal D Haber Başkanı ve spikeri Buket Aydın’dı. CNN Türk’teki ‘40’ programıyla ödüle layık görülen Aydın, rakibi Ece Üner’i övünce alkışlandı. Kanal D’de Ana Haber Daire Başkanı ve anchorwoman olan Aydın, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner için şöyle dedi:

“Az önce çok sevgili arkadaşım Ece Üner ödül aldı. Gerçekten bir ödülüm olsaydı, ben de ona verirdim. Son dönemdeki çıkışlarını çok takdir ediyorum. Simge Fıstıkoğlu’nu gördüm, o da ödül alacak galiba. Mesleki dayanışma çok önemli. 2019 benim için bazen acı, bazen tatlı geçti. Sevenler de oldu, eleştirenler de... ‘40’ı herkes çok sevdi. Bu ödülü de tüm kadın meslektaşlarım adına alıyorum. Medya sektöründe kadın olmak çok zor.”

Fıstıkoğlu ile NTV’de yıllarca birlikte çalışan Aydın’ın, Üner’le mesai arkadaşlığı yok, ama Japon yapıştırıcı gibi sağlam dostluğu var. Show TV Ana Haber Bülteni’ni sunarken toplumsal konulardaki çıkışlarıyla sosyal medyada gündem yaratan Üner, Aydın’la Japonya’da başlayan dostluğunu şöyle anlattı:

25 erkek arasından

“Yazın Cumhurbaşkanı-mızla G20 Liderler Zirvesi için Japonya’ya gitmiştik. Osaka’da yağmurlu bir akşamda otelden çıkıp, bankamatikten

para çekmem lazımdı.

25 civarında erkek meslektaşım dururken sadece Buket Aydın, ‘Bu karanlıkta ve yağmurda tek başına göndermem seni’ diyerek bana eşlik etti. Üstelik basın toplantısından yeni gelmişti ve ayağında topuklu ayakkabılar vardı.”

Aydın ve Üner’le sohbet ederken yanımıza gelen Fıstıkoğlu, iki meslektaşına şu teklifi yaptı: “Hafta sonu bir araya gelelim. İsterseniz eşli, isterseniz üçümüz.”

ÖNCE EĞİTİM, SONRA DİZİ

Magazin Gazetecileri Derneği’nden ‘Altın Objektif Ödülü’ alanlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ’du.

Törende kısa sohbet ettiğim oyuncu, İngiltere’den yeni döndüğünü, birkaç ay setlerden uzak kalacağını açıkladı. Tatlıtuğ’un oturduğu masada bir yanında menajeri Gaye Sökmen, diğer yanında Zerrin Ersü vardı.

Tatlıtuğ, yakında birkaç ay sürecek oyunculuk eğitimi için Amerika’ya gideceğini, Sökmen ise sanatçısının mayıs ayında dijital bir platform için yeni bir diziye başlayacağını söyledi. Tüm ısrarlarıma rağmen üçlü, yeni dizi hakkında bilgi vermedi. Ersü, “Gizlilik sözleşmemiz var. O yüzden mayıs ayına kadar bilgi vermemiz yasak” dedi.

ABD FEDERAL MAHKEMESİ NUSRET’E NİYE CEZA VERDİ?

New York, Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkaran Nusret Gökçe’ye, ABD Federal Mahkemesi, 250 bin dolar ceza verdi.

Mahkeme; Gökçe’nin, çalışanlara dağıtılması gereken bahşişlerden pay almasına itiraz eden Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u haksız yere işten çıkardığına hükmetti.

Mahkeme, garsonların alacakları toplu tazminattan doğacak tüm vergileri de Nusret’in ödemesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, garsonların referans dosyalarına düştüğü “İşten çıkarıldı” ibarelerini de kaldırdı.

19 Ekim 2019’da Manhattan Nusret’in duvarına asılan kararda, Federal Yasa’nın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi haklarının olduğu hatırlatıldı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Küçük üzüntülerini, önüne gelene anlatmazsan unutur, bir daha aklına getirmezsin.” (Alain)