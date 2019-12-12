‘Madame X’ adlı dünya turnesi hakkında bilgi almak için mecburen üye olduğum Madonna’nın internet sitesi sağ olsun, mail adresimi kaydettiği için her gelişmeden haberdar ediyor beni.‘Madame X’ adlı dünya turnesi hakkında bilgi almak için mecburen üye olduğum Madonna’nın internet sitesi sağ olsun, mail adresimi kaydettiği için her gelişmeden haberdar ediyor beni.Şikayetçi miyim bundan?Hayır. Çünkü bu sayede bir dünya starının markasını nasıl başarıyla yönetip bunu e-ticaretle paraya dönüştürdüğünü, dur-durak bilmeden çalıştığını takip edebiliyorum.Şarkıcının başta Amerika olmak üzere ve dünyadaki hayranlarının ne zaman, nerede konser vereceklerini öğrendikleri sitede Madonna Shop bölümü var.Madonna’nın fotoğrafı, ismi veya rumuzunun olduğu 50 çeşit ürün var, online alışveriş bölümünde...Çok da pahalı değil imzalı ürünler. Madonna’lı tişörtlerin fiyatları 25-35, makyaj seti 75 dolar... En pahalı ürünü 150 dolar’lık gümüş kolye.

Gün aşırı konser

Tişört, sweatshirt, kolye, kupa, makyaj seti, cüzdan, şapka ve takı, şarkıcının LP’lerin pazarlandığı online alışveriş sitesini yönetenler, piyasayı canlı tutmak için sürekli yeni ürünler sürüyor satışa...61 yaşındaki Madonna’nın üç aylık konser takvimine bakınca, helal olsun dedim.2019’un son ayında Amerika’da 11 konser verecek şarkıcı, yeni yılla birlikte Avrupa turnesine çıkacak.Şarkıcı,Avrupa turunda neredeyse gün aşırı konser verecek.Ocak ayında Avrupa’da 11 konser verecek Madonna’nın, 29 günlük Şubat’taki konser sayısı 19... 11 Mart’a kadar Avrupa’da kesinleşen konser sayısı ise yedi.

MÜGE ANLI PATLADI!

Müge Anlı ve Esra Erol’u her izlediğimde Sezen Aksu’nun ‘Arka Sokaklarda Neler Oluyor?’ şarkısı, Cem Yılmaz’ın ‘Hani marjinal bizdik?’ skeci ve insanların televizyonu niye izlediklerine dair bilimsel şu saptama gelir aklıma:

“İnsanların yüzde 80’i özledikleri hayatları görmek için televizyon izler. Yüzde 20’si de ‘İyi ki bu benim başıma gelmedi’ demek için.”

Anlı ve Erol, şimdiye kadar yaptıkları canlı yayınlarda o kadar çok ‘yurdum insanı’nın ‘marjinal hayat’ yaşadığına tanıklık ettiler ki, izleyenlerin ağzının açık

kaldığı itiraflar bile şaşırtmıyor onları. Ancak canlı yayında yaptıklarını anlatırken yüzleri bile kızarmayanların sözleri onlara bile “Yok artık” dedirtiyor.

Anlı, canlı yayında “Ablasının kocası, iş yaptığı adam, evi satan, evi alan”la yakınlaşan kadına şöyle patladı:

“Bu programa gelen sen ve senin gibi hanımlara hayret ediyorum ya, kapınızda kuyruklar var. Geldim, gidiyorum, hiç öyle kapımda kuyruk falan olmadı.”

YENİ İMAJIYLA KİMLERE BENZEDİ?

Müzik kariyerinde 20’nci yıla giren Hande Yener’in medyaya servis edilen yeni imajı sosyal medyada gündem oluşturdu.Müzik kariyerinde 20’nci yıla giren Hande Yener’in medyaya servis edilen yeni imajı sosyal medyada gündem oluşturdu.2020 model Yener’i kimileri Yılmaz Morgül’e benzetti.Kimileri yeni Hande Yener için “Aynı Michael Jackson” dedi.Bir fotoğraftan yola çıkıp şarkıcıyı, model Öykü Baştaş’a bile benzetenler oldu.Yener’in 2020’de müzikteki 20’nci yılı için hazırladığı albümde hangi şarkıları söyleyeceğini merak etmedi.Acaba neden?Instagram’la yatıp Twitter’la kalkan, içeriğe değil, şekle önem veren ‘sosyal medya topluluğu’ olduk çünkü...

SANAL TUZAKTA YENİ NUMARA

Cep telefonuma 0 850’li bir hattan gelen mesajda şöyle yazıyordu: Cep telefonuma 0 850’li bir hattan gelen mesajda şöyle yazıyordu: “Ali Eyüboğlu. Milliyet köşe yazarı. Kargo alışverişlerinde toplanan 3 bin 200 puanla Samsung Galaxy S8 akıllı cep telefonu hediye sipariş için tık’layın.” Aman ha... Kargoyla hiç alışveriş yapmayan benim gibi birine bile bu numaralarda dolandırmaya kalkanların tuzağına düşmeyin.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dümenin başına geçmek istiyorsan, önce kürek çekmeyi öğrenmelisin.”