‘MASAL ŞATOSU’NDAKİ ÇOCUK YOUTUBER’LAR

Salı sabahı Eskişehir’e gidip, akşama döndüm... Bu günübirlik seyahatimin sebebi 12 gündür Eskişehir’de çekimleri süren ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ filmi ve başrol oyuncularıydı.

Başak Gülsoy’un senaryosunu yazdığı, Burak Kuka’nın yönettiği Wovie, RetroPro ve DMC&NETD’nin ortak yapımı filmin başrol oyuncuları, YouTube ile sosyal medyanın gözdesi çocuklar ve gençler... “Kimler mi onlar?”

Tanıştırayım; işte onlar:

1.2 milyon abonesi olan YouTuber, organik seslerle müzik yapan müzisyen ve şarkıcı Berk Coşkun.

YouTube’da 794 bin abonesi olan ‘O Ses Türkiye’ yarışmacısı, ‘Alice’ müzikali oyuncusu ve Disney Chanel’ın reklam yıldızı Ecrin Su Çoban.

Sosyal medyanın çocuk fenomenleri; Kuzey Köker, Elif Ebru Kıldıroğlu (Oyun Tanrıçası) ve Candeniz Göçer...

‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’in oyuncu kadrosunda Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki, Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat ve Rıdvan Çelik gibi isimler de var. Ziynet Sali ve Samsun Demir filme ‘konuk oyuncu’ oldu.

TEMMUZDA ÇEKİLİYOR, AĞUSTOSTA VİZYONDA

Odun Pazarı, Masal Şatosu, Cam Müzesi, Karabayır, Porsuk Çayı ve çevresinde çekilen ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ için Eskişehir’e gittiğim gün set, Seyitgazi ilçesindeydi.

Yapımcıların, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyeden çekim izni alabilmek için çok uğraştık ama değdi” dediği Şeyh Sücaaddin Külliyesi’ndeki tarihi binalardan birinde yapılan çekimlerde konuştuğum yönetmen Burak Kuka, fantastik çocuk filminin Türkiye’de türünün ilk örneği olduğunu söyledi.

Çocuklar ve gençlerden oluşan mahalleden bir grup arkadaşın, ‘Pamuk Prenses’, ‘Sinderella’, ‘Alaaddin’, ‘Nasreddin Hoca’ ve ‘7 Cüceler’i ‘kötüler’in elinden kurtarmak için atıldıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak yapımın çekimleri, birkaç gün sonra bitecek.

Temmuz ayında çekilen film, 30 Ağustos’ta vizyona girecek.

SÖZ DÜELLOSUNDA SEVİYE İYİCE DÜŞTÜ!

Reynmen’in, ‘Ela’ şarkısına çektiği kliple ‘YouTube’da en çok izlenen Türk’ olduğunu açıklamasıyla başlayan tartışmada gelinen nokta üzücü. Çünkü kullanılan üslubun sorunlu olduğu atışmada, seviye gün geçtikçe düştü.

İşte Reynmen, Aleyna Tilki, Işın Karaca ve Yeşim Salkım’ın bu konuda görüşlerini ortaya koyarken kullandıkları cümleler ve sözcüklerden bazıları:

“Çomar.”

“Sahtekârlar. Dinlenmeden, beğeniliyorlar.

“Cahil.”

“Kendilerini şarkıcı zanneden zıvır ıvırlar.”

“Ezikler.”

EVLİLİĞE BAKIŞTAKİ EN TEMEL SORUN!

Sosyal medyada dolaşan bu sözlerin sahibi olarak gösterilen isim, Mehmet Aslantuğ. O paylaşıma göre oyuncunun dediği şu:

“Evlilik, kızların sorunlarından kurtulmak için bir tür ‘acil çıkış kapısı’ olarak başvurduğu, erkekler için de temel ihtiyaçlarının karşılanması olarak görüldüğü sürece, toplum yerinde saymaya devam edecektir.”

Yazılı, görsel ve işitsel basında böyle bir açıklamasına denk gelmediğim için varsayayım ki bu sözler Aslantuğ’un değil.

Türkiye’de geniş bir kesimin evliliğe bakışını üç boyutlu renkli MR gibi bir cümleyle gözler önüne seren bir analiz bu... O yüzden söyleyenin kim olduğu, 10 numara beş yıldız tespitin yanında tali bir konu...

GÜNÜN SÖZÜ

“Daha iyi olanı değil, sana kendini daha iyi hissettireni seçmelisin.” (Erich Fromm)

