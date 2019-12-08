TV8, NE KADAR TELİF ÖDÜYOR

Acun Ilıcalı’nın, ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ nedeniyle, Topal ve FOX’a dava açacağını kamuoyuna ilk duyurduğumda, takvim yaprakları 16 Ekim 2018’i gösteriyordu.

Aradan

14 ay geçti. Mahkemenin atadığı bilirkişi “Çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını karşımıza koydular” diyen

Ilıcalı’yı haklı buldu.

Dava henüz sonuçlanmadı ama TV8’le telif yüzünden mahkemelik olan ünlüler, sosyal medyadan karşı atağa geçti. Zeynep Talu ve Hakan Eren, “FOX’un yaptığı hırsızlıksa, eserlerimizi telif ödemeden kullandığı için mahkemelik olan Acun’un yaptığı ne?”

tweet’leri attı.

RTÜK’ten lisanslı televizyonların telif ödememe gibi bir lüksü yok. Hepsi, meslek birlikleriyle lisans sözleşmesi yapıp, ödemelerini yapmakla yükümlü.

Kanal D ve TV8 gibi çok izlenen ulusal kanalların her biri yılda ortalama 15-20 milyon TL telif parası ödüyor MSG, MÜYORBİR ve MESAM’a...

Peki buna rağmen eser sahipleriyle kanalların mahkemelik olmasının sebebi ne?

Ilıcalı, TV8 Genel Müdürü Aslı Çini, Televizyon Yayıncıları Derneği Başkan Yardımcısı ve Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı’yla konuştum bunu. Söylediklerinin özeti şu: “Eser sahipleri, Telif Yasası’ndaki boşluklardan yararlanıp, ‘O Ses Türkiye’ gibi yarışmalarda şarkılarının çalınıp, söylenmesinin özel kullanıma girdiği gerekçesiyle, ayrıca para istiyor. Kanallar, makul para isteyenlerle anlaşıyor ama bir şarkı için 20 bin TL isteyenlere, “O zaman hukuk versin bu kararı” deniliyor. Bu kronik sorun, yeni Telif Yasası çıkınca, ortadan kalkacak. Taraflar uzlaşamazsa, konu kanunla kurulacak ‘Hakem Heyeti’ne gidecek. Oradan da sonuç çıkmazsa, iş yargıya intikal edecek.”

DENİZ SEKİ’NİN 570 KİŞİLİK KOROSU

Deniz Seki, ‘Biraz Sezen Biraz Ben’ projesinin ilk konserini, Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdi. Bilet alıp, CKM’de Seki’yi dinlemeye gelenlerin ezici bir çoğunluğu kadınlardı.

Seki, konserde altısı potpori olmak üzere 32 şarkı söyledi. Parçaların yarısı Aksu’dan, yarısı Seki’dendi.

Dinleyicileri birçok şarkıda kendisine eşlik edince Seki, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “570 kişilik muhteşembir şov. Her konserime gelir misiniz?”

‘Biraz Sezen Biraz Ben’ konserini, 10 Aralık’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 13 Aralık’ta İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi, 20 Aralık’ta İzmit Sabancı Gösteri Merkezi’nde tekrarlayacak Seki, ‘Bu Şehre Sonbahar Geldi’ eseriyleilgili şunları söyledi:

“Bu şarkının şöyle bir hikayesi var. Moralimin çok bozuk olduğu bir gün kendimi Yıldız Parkı’na attım. Bu parçayı da orada yazdım.”

Konserde iki kıyafet değiştiren şarkıcı, eserlerin bir kısmını Aksu koltuğunda, diğerlerini ise bar sandalyesi veya ayakta söyledi. Seki, “Mekanın sahibi” dediği Aksu için, dinleyicilerinden özel alkış istedi.

Konserini bitirip, kulise geçen şarkıcı, dinleyicilerinin yoğun alkışı üzerine terliklerle tekrar sahneye çıktı. “Böylesi daha rahat” diyen Seki, terliklerini atıp, bir

parça daha söyleyip, dinleyicilerine veda etti.

83 YAŞINDA ROMAN YAZDI

Bugüne kadar senarist, yönetmen ve spor yazarı olarak tanıdığımız oyuncu Aydemir Akbaş, 83 yaşında kendi adına bir ilke daha imza attı. Sanatçı, ‘Cambaz’ adlı bir roman yazdı.

İlk romanı Büyükada Yayıncılık’tan çıkacak Akbaş, ‘Cambaz’ adlı çalışmasını senaryo gibi kaleme aldı. Galatasaray Lisesi mezunu oyuncu, kitabının gelirini, üyesi olduğu Galatasaraylılar Derneği’ne bağışlayacak.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ağır ağır ölürler; okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındırmayanlar.” (Pablo Neruda)