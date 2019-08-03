Anlamlı bağış

Demet Akalın, Poll Production organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı, ‘Bir Demet Show’ olarak adlandırdığı konserinde kazandığı gelirin tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Akalın, gece sonunda Mehmetçik Vakfı İstanbul Genel Sekreteri Ümit Yücekan’dan plaket aldı.



Şarkıcı, aylardır hazırladığı organizasyonda sahnesinde Haktan, Alişan ve Simge’yi ağırladı. Sergilediği şovuyla dünya starlarını aratmayan Akalın, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümleri ve danslarıyla seyircileri kendisine hayran bıraktı. 100 kişilik ekiple çalışan şarkıcı, finalde herkese tek tek teşekkür etti.