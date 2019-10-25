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25.10.2019 - 09:55 | | EMRAH AKÇAAY

'Bedel'i kutladılar

Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer ve prodüktörü Samsun Demir'le beraber Etiler'de bulunan bir mekanda yemek yedi.

'Bedel'i kutladılar

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, son tekli çalışması 'Bedel'in beş günde 6 milyon tıklanmasını kutladıklarını söyledi.

Rap müziğin son dönemdeki popülerliğine de değinen şarkıcı, "Bu değişim müzikal çeşitlilik anlamına geliyor. Daha cesaretli işler yapılmaya başlandı. Rap müziğin daha fazla kişiye hitap etmesi, popçuları da yaratıcılığa itiyor" açıklamasında bulundu. 

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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