'Bedel'i kutladılar

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, son tekli çalışması 'Bedel'in beş günde 6 milyon tıklanmasını kutladıklarını söyledi.

Rap müziğin son dönemdeki popülerliğine de değinen şarkıcı, "Bu değişim müzikal çeşitlilik anlamına geliyor. Daha cesaretli işler yapılmaya başlandı. Rap müziğin daha fazla kişiye hitap etmesi, popçuları da yaratıcılığa itiyor" açıklamasında bulundu.