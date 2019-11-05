MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBoğaz manzaralı çay saati
05.11.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Boğaz manzaralı çay saati

Dilek Birgen, dostları için Çırağan Sarayı’nda çay daveti verdi.

Boğaz manzaralı çay saati

Dilek Birgen, dostları için Çırağan Sarayı’nda çay daveti verdi. Ece Kıral, Petek Ertüre, Elif İnci Aras ve Elif Girgin’in de yer aldığı arkadaşlarıyla Boğaz havasında bir araya gelen iş kadını, yeni sezonda hep birlikte anlamlı projelere imza atmayı planladıklarını belirtti. Şıklıklarıyla göz dolduran cemiyet hayatının ünlü isimleri, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. 

Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşımÜnlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müziğin oscar'ları sahiplerini buldu

Müziğin oscar'ları sahiplerini buldu

Sekizinci sene kutlaması

Sekizinci sene kutlaması

Mutlu aile tablosu

Mutlu aile tablosu

Sevdiği şarkıları yorumladılar

Sevdiği şarkıları yorumladılar

Sıradaki Haber