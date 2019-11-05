Boğaz manzaralı çay saati

Dilek Birgen, dostları için Çırağan Sarayı’nda çay daveti verdi. Ece Kıral, Petek Ertüre, Elif İnci Aras ve Elif Girgin’in de yer aldığı arkadaşlarıyla Boğaz havasında bir araya gelen iş kadını, yeni sezonda hep birlikte anlamlı projelere imza atmayı planladıklarını belirtti. Şıklıklarıyla göz dolduran cemiyet hayatının ünlü isimleri, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.