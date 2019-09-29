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29.09.2019 - 12:11 |

Can Yaman ocakta askere gidiyor

Can Yaman, Yunanistan’ın televizyon dergisi 7MepezTV’ye kapak oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, ocak ayında askere gideceğini de açıkladı.

Can Yaman ocakta askere gidiyor

Can Yaman, Yunanistan’da düzenlenen bir ankette “2019’un en beğenilen erkek başrol oyuncusu” seçildi. Bu başarısının ardından soluğu Atina’da alan ünlü oyuncu, ülkenin ünlü televizyon programlarına katıldı. Yunan basının yakın markaja aldığı Yaman, 7MepezTV adlı televizyon dergisine de kapak oldu. Hakkında merak edilen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, ocak ayında vatani görevini yapmak için birliğine teslim olacağını açıkladı. Yaman, 21 gün bedelli askerlik yapacak.

29 Eylül 2019 Magazin Bülteni29 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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