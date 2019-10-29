Çifte standart isyanı!

Şebnem Ferah, Harbiye Açıkhava konserlerinin kapanışını yaptı. Dillerden düşmeyen parçalarının yanı sıra, ‘Kimse Bilmez’i çaldığı piyanoyla ilk defa seslendiren şarkıcı, kadın-erkek arasındaki çifte standarda değindi. ‘Sözde Namus’u seslendirmeden önce bir konuşma yapan Ferah, “Tecavüze uğrayan, dayak yiyen kadının, ‘Hak etmiş mi, etmemiş mi?’ diye sorgulanması, beni çok rahatsız ediyor” dedi. Ölen kadınların hâlâ tartışılıyor olmasının can sıkıcı olduğunu sözlerine ekleyen şarkıcı, “Kimse dış görünüşe göre tanımlanmamalı, ‘Su testisi su yolunda kırılır’, ‘O kıyafeti giymişse, hak etmiştir’ yakıştırmaları çok çirkin... Çifte standart yüzünden, tecavüz, cinayet, şiddet konusunda, cinsiyet ayrımı yapılıyor. Erkekleri yetiştiren de bir anne” diyerek, Ece Üner’in Şule Çet’le ilgili yorumunu, barkovizyonda yayınladı.