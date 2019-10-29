MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÇifte standart isyanı!
29.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Çifte standart isyanı!

Kadın -erkek arasında çifte standart olduğunu söyleyen Şebnem Ferah, “Erkekleri yetiştiren de bir anne... ” dedi

Çifte standart isyanı!

Şebnem Ferah, Harbiye Açıkhava konserlerinin kapanışını yaptı. Dillerden düşmeyen parçalarının yanı sıra, ‘Kimse Bilmez’i çaldığı piyanoyla ilk defa seslendiren şarkıcı, kadın-erkek arasındaki çifte standarda değindi. ‘Sözde Namus’u seslendirmeden önce bir konuşma yapan Ferah, “Tecavüze uğrayan, dayak yiyen kadının, ‘Hak etmiş mi, etmemiş mi?’ diye sorgulanması, beni çok rahatsız ediyor” dedi. Ölen kadınların hâlâ tartışılıyor olmasının can sıkıcı olduğunu sözlerine ekleyen şarkıcı, “Kimse dış görünüşe göre tanımlanmamalı, ‘Su testisi su yolunda kırılır’, ‘O kıyafeti giymişse, hak etmiştir’ yakıştırmaları çok çirkin... Çifte standart yüzünden, tecavüz, cinayet, şiddet konusunda, cinsiyet ayrımı yapılıyor. Erkekleri yetiştiren de bir anne” diyerek, Ece Üner’in Şule Çet’le ilgili yorumunu, barkovizyonda yayınladı. 

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdiUzun süredir birlikte olan futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci dünyaevine girdi. Çifti birçok dostu yalnız bırakmadı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

70’lere dönüş!

70’lere dönüş!

Çifte standart isyanı!

Çifte standart isyanı!

50 bin TL’lik paylaşım

50 bin TL’lik paylaşım

‘Aşk yaşarsam karşınıza çıkarım’

‘Aşk yaşarsam karşınıza çıkarım’

Sıradaki Haber