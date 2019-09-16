Contemporary izlenimleri

Mesela yakın dönem sanat işleri kapalı bir kutu olan İran’dan Mohsen Galeri’nin fuarda olması harikaydı. Kolajların, resimlerin hepsinde askerin ön planda kullanılması devrimin etkisinin devamının sanat üzerinde etkisini göstermiş. 2016’da yaşadığı tatsız olaya rağmen Ali Elmacı’nın Contemporary’de olması; hem de Şili’den Isabel Croxatto Galeri’nin duvarlarını süslemesi Türk sanatçılar için ayrı bir gurur kaynağı... 2018’de devasa ‘Ölümsüzlük Odası’ çalışmasıyla fuarın en konuşulanlarından olan Ahmet Güneştekin, Marlborough’un alanında katılımcılara eserleri bire bir anlatması çok değerliydi.

Materyallerin dili

Özellikle heykeltraşlar materyallerde yenilik peşindeler. Yüzlerce eserin olduğu fuarda neredeyse hiç mermer görmedim. Mesela Cape Town’lı THK Galeri’deki porselen hisli figüratif eserler aliminyumu oto boyasıyla zımparalayarak farklı bir teknik kullanmış. Gülay Semercioğlu’nun İznik çinilerinden esinlenerek yaptığı mediterranean çalışmasında bakır telleri kullanmış. Tek karede bile bin vida kullanmış. Hareketli eserleriyle fuarın en konuşulanlarından Server Demirtaş, bu yıl tek ama etkili eseri, ‘Canım Sıkılıyor’da silikonu, motor mekanik sistemiyle ustaca bütünleştirmiş.

Kilim baskılar

THK Galeri’de, Ali Elmacı eserlerinin duvar komşusu Chiachio&Gıannone’un klim baskısı Bomberos’u ve Belkıs Balpınar’ın yün dokuması ve Fırat Neziroğlu’nun yün, pamuk, misinayla dokuduğu ‘Dear Ahmet’ eski usül tekniklerin sanata harika yansımasıydı. Ramazan Can bu tekniği neonla birleştirmesi de muazzamdı. Fuarın sosyal tarafı da oldukça iyi kurgulanmıştı. Fenix kısa ama harika bir menüyle üst katta köşede misafirlerini ağırladı. Alt katta da House of Brothers Vip Lounge centilmen sosyalliğinin merkezi oldu.

Sanatçılar burada konuşmalar yaparken çoğu eser pazarlığı da buradaki deri koltuklarda yapıldı. Contemporary’le eş zamanlı fazlaca yemek ve parti de oldu. Bunların çoğu sosyalleşmek, boy göstermek için yapılsa da kayda değer içeriği dolu buluşmalar da oldu. Benim en fazla dikkatimi çeken Zeynep-Can Köseoğlu çiftinin evlerinde verdikleri davetti. Uluslararası galeri sahipleri ve koleksiyonerlerin aynı masada Türk sanatçılarla buluşması büyük fırsat. Londra’da yaşayan sanat dünyasında evrensel galerilere kontakları üst seviyede olan Zeynep Köseoğlu, birçok sanatçımızı dünya sanat piyasasına sokmaya gönüllü. Bu tip akılcı lobi buluşmalarının artması Türk sanatçılar için müthiş olur.

Sanat kim için sanat

Sanat etkinliklerine ilginin artmasının en büyük etkenlerinden biri sosyal medya. Bunun suyunu çıkarıp sadece fotoğraf çekmeye, orada görünmeye gelenlerin sayısı fazla olsa da sınırlı koleksiyoner ve sanatçı çevresinden, sanatı kitlelere yayması bakımından olumlu tarafı da hiç az değil. Bu yıl klavye entelektüellerinin Instagram paylaşımları üzerine gitmemeyi teşvik eder algıdaki paylaşımları komik! Belki evinde bir tablosu bile olmayan bu ‘sözde entelektüelleri’ tepeden bakınca Medici Ailesi mensubu gibi göründüğünü sanıyor. Sizin dediğiniz gibi Instagram’dan gördük deyip küçümseyeceksek Monet’yi görmeye Albertina’ya, Rembrandt için Amsterdam’a gitmeye gerek yok. Nasıl olsa google görsellerde var!