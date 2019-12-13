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13.12.2019 - 11:17 |

Dilek Birgen yeni yılda Paris'te

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Dilek Birgen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Dilek Birgen yeni yılda Paris'te

Tek başına alışverişe çıkan Birgen, "Çocuklar okuldan gelecek, onlarla burada buluşacağız. Biraz baş başa vakit geçirelim istedik" açıklamasında bulundu.

Yeni yılı ilk defa Paris'te geçireceğini söyleyen sosyetik güzel, "Çocuklarla beraber Disney Land'da olacağız. Görmeyi çok istediler, ben de hiç gitmemiştim. Hepimiz için bir ilk olacak" dedi.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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