Dilek Birgen yeni yılda Paris'te

Tek başına alışverişe çıkan Birgen, "Çocuklar okuldan gelecek, onlarla burada buluşacağız. Biraz baş başa vakit geçirelim istedik" açıklamasında bulundu.

Yeni yılı ilk defa Paris'te geçireceğini söyleyen sosyetik güzel, "Çocuklarla beraber Disney Land'da olacağız. Görmeyi çok istediler, ben de hiç gitmemiştim. Hepimiz için bir ilk olacak" dedi.