13.09.2019 - 15:49 |
Ece Sükan alışveriş turunda
Oyuncu ve stilist Ece Sükan, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.
Tek başına alışverişe çıkan Ece Sükan, uzun süre Markalar Sokağı'nda dolaştı. Tek tek mağazaları dolaşan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, özellikle sonbahar sezonu moda ürünlerini uzun süre inceledi.
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