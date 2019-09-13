MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEce Sükan alışveriş turunda
13.09.2019 - 15:49 |

Ece Sükan alışveriş turunda

Oyuncu ve stilist Ece Sükan, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Ece Sükan alışveriş turunda

Tek başına alışverişe çıkan Ece Sükan, uzun süre Markalar Sokağı'nda dolaştı. Tek tek mağazaları dolaşan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, özellikle sonbahar sezonu moda ürünlerini uzun süre inceledi.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslı Şen her daim şık

Aslı Şen her daim şık

Berksan'dan yeni single müjdesi

Berksan'dan yeni single müjdesi

'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

'Setleri bırakmadım, ikizlerin biraz daha büyümesini bekliyorum'

Derya Uluğ'un acelesi var

Derya Uluğ'un acelesi var

Sıradaki Haber