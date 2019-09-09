Ege’de Gaziantep Tadım Gecesi

Altın Yunus Çeşme Oteli’nin, Baküs Luna Lounge’da gerçekleştirdiği ‘Gaziantep Tadım Gecesi’, Egeliler’den yoğun ilgi gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mutfak koordinatörlüğünü yürüten ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin işletmesini üstlenen şef Doğa Çitçi’nin sunduğu lezzetler, katılımcılara unutamayacakları bir şölen yaşattı. Etkinliğe; Oya-Murat Toğolga, Bengü-Yiğitcan Türkeri, Bahar-Orhan Koral, Fehmi Samancı, Ali Ronay ve Oytun Dağlı katıldı. Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeler Derneği (GAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şef Doğa Çitçi, mutfak kültürü ve yemekleriyle 2015’te gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na girerek, adını dünyaya duyurmuştu.