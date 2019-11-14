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14.11.2019 - 07:50 |

Görkemli tanıtım

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Zen Pırlanta’nın yüzü oldu.

Görkemli tanıtım

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Zen Pırlanta’nın yüzü oldu. Bir marka için ilk defa bir araya gelen ikili, ‘İçimden Geldi’ temalı reklam filmlerinde yer aldı. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve başkan yardımcısı Şükran Güzeliş’in ev sahipliğinde, Rahmi M. Koç Müzesi’nde yapılan davete, Korel ve Ergenç’in yanı sıra, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı. Emil Güzeliş açılış konuşmasında, pırlantalı mücevher denince, akla gelen ilk marka olduklarının ve bu alandaki öncü rollerini yurt dışına da taşıyarak, Türkiye’yi gururla temsil ettiklerinin altını çizdi.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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