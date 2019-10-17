Harbiye konserlerine devam

Harbiye Açıkhava, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen müzik şöleniyle, müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Teoman’la başlayan konser serisi, bu akşam piyanist Evgeny Grinko performansıyla devam edecek.Harbiye Açıkhava, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen müzik şöleniyle, müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Teoman’la başlayan konser serisi, bu akşam piyanist Evgeny Grinko performansıyla devam edecek.18-20 Ekim’de Selda Bağcan, hayranlarıyla buluşacak. Selami Şahin ve Linet ikilisi, 22 Ekim’de sahne alacak. Göksel ise, 23 Ekim’de dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.