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02.09.2019 - 07:50

Hem ziyaret hem ticaret

Pek çok alanda yatırım yapan iş dünyasının önde gelen isimlerinden Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Endonezya’ya ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Hem ziyaret hem ticaret

Pek çok alanda yatırım yapan iş dünyasının önde gelen isimlerinden Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Endonezya’ya ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Ülkenin Antalya Fahri Konsolosu olan Hitay ve arkadaşı Zeynep Rendeci, yoğun iş tempolarının ardından, tatil yapma imkanı buldu. İkili, Hindu tapınaklarından, ayinlerin geçtiği köylere, pirinç tarlalarından meşhur kahve ocaklarına ve ormanlara kadar her yeri gezdi. Hitay ve Rendeci, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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