İş birliğini kutladılar

Deneyimi odak noktasına koyan Raffles İstanbul, gastronomi dünyasında yaratıcılığı ve kazandırdığı yeni yaklaşımlarla dünyada önemli bir yeri olan ünlü şef Paco Roncero ile yaptığı iş birliğini, özel bir davetle sundu. İki Michelin yıldızlı ünlü şefin de katıldığı davette, misafirler gastronomi yolculuğu yaşadı. Raffles Genel Müdürü Christian Hirt’ün ev sahipliğindeki geceye; Füsun-Sinan Kuran, Jaklin-Şerif Güner, Ayşen-Bijen Zamanpur, Berrin-Olgun Zorlu, Leyla Alaton, Sedef İybar ve Şahika Ercümen katıldı. Şef Roncero, özel deneyimleriyle otelin restoranı Rocca’da, üç farklı alanda, üç farklı konsept ve menüyle misafirlerini ağırlayacak.