İşte Mustafa Sandal'ın kitabındaki o iki kadın!

11 Ocak’ta 50’nci yaşını kutlayacak olan Mustafa Sandal hayatını yazdı. Ünlü şarkıcı, doğum gününde yayınlanacak 'Beni Ağlatma' adlı biyografi kitabında hayatında iz bırakan ilişkilerini de anlattı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; kitapta, Mustafa Sandal’ın eski aşkı Tuba Ünsal ve kısa süre önce boşandığı, çocuklarının annesi Emina Jahovic dışında iki kadın daha yer aldı: Yonca Dervişoğlu ile Roberta.

Yonca Dervişoğlu, Mustafa Sandal’ın 90’lı yıllara damga vuran aşk şarkılarına ilham olan isim. Ünlü şarkıcı, o dönem sık sık magazin basınına birlikte poz verdiği Dervişoğlu’na kitapta özel bir yer ayırdı.

Sandal, 'Beni Ağlatma'da 1999 yılında beraberlik yaşadığı İtalyan sevgilisi Roberta’yla ilişkisini de anlattı. Roberta, ünlü şarkıcının 'Detay' klibinde de rol almıştı.

GÜZEL YÜREKLER

Mustafa Sandal, “Kitabım sadece hayatıma giren kadınlardan ibaret değil. Elbette hayatımda yer edinmiş o güzel yüreklere de çok özel satırlar ayırdım. Ama çocukluğumu, gençliğimi, yurtdışındaki yatılı okul günlerimde yaşadıklarımı da anlattım. Çocukların, gençlerin örnek alabileceği birçok şey anlatmaya çalıştım” dedi.