Kefeli Ailesi’nin mutlu günü

Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa-Asiye Kefeli çiftinin oğlu Ongun Kefeli ile Ecem Paydaşlı, İstanbul WOW Hotel’de gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski bakan Faruk Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş yaptı. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, yaklaşık bin 500 kişi ikilinin mutluluğuna ortak oldu. Paydaşlı gelinlik tercihini Vakko Wedding’den yaparken, Kefeli ise damatlığını Bisse’den giydi. Çocukluk yıllarından beri arkadaş olan çift, balayı için Avrupa turuna çıkacak.